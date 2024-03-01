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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработка Grand Theft Auto VI перешла на финальную стадию — Rockstar Games возвращает сотр...

Разработка Grand Theft Auto VI перешла на финальную стадию — Rockstar Games возвращает сотр...

Разработка Grand Theft Auto VI перешла на финальную стадию — Rockstar Games возвращает сотрудников в офисы с удаленкиRockstar Games уведомила сотрудников о необходимости вернуться к очному режиму работы в связи с наступлением финальной стадии производства Grand Theft Auto VI.

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