Разработка Grand Theft Auto VI перешла на финальную стадию — Rockstar Games возвращает сотр...

Разработка Grand Theft Auto VI перешла на финальную стадию — Rockstar Games возвращает сотрудников в офисы с удаленкиRockstar Games уведомила сотрудников о необходимости вернуться к очному режиму работы в связи с наступлением финальной стадии производства Grand Theft Auto VI.
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