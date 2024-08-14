Владислав Бакальчук объяснил причины задолженности его компании перед Wildberries

Владислав Бакальчук, основатель проектного подразделения Wildberries компании WB Development, объяснил причины возникновения кредиторской задолженности в размере более 30 млрд рублей по авансовым платежам субподрядчикам за работы и закупку материалов при строительстве складов.
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