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Владислав Бакальчук объяснил причины задолженности его компании перед Wildberries

Владислав Бакальчук объяснил причины задолженности его компании перед Wildberries

Владислав Бакальчук, основатель проектного подразделения Wildberries компании WB Development, объяснил причины возникновения кредиторской задолженности в размере более 30 млрд рублей по авансовым платежам субподрядчикам за работы и закупку материалов при строительстве складов.

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