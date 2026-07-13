Экс-голкипер России Нигматуллин раскритиковал ошибку вратаря Норвегии в матче ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ошибку голкипера сборной Норвегии Оряна Нюлланна в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года против Англии, который завершился со счётом 1:2 в дополнительное время.
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