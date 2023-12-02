Какой будет погода в ближайшие дни, могут подсказать приметы и поверья на 3 декабря ClickioПриметы и поверья, связанные с 3 декабря, предоставляют нам возможность узнать о традициях и обычаях, дошедших из глубины веков.
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