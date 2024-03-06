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Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье.

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Комментарии
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Русский Империалист
Если Пашинян откажется от Великой России, то ВСЕ армяне, неграждане РФ, д.б. депортированы в 24 часа. Нам врагов у себя под боком не надо. 🇷🇺
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Надежда Кувыкина
Ну насчёт врагов армян в России это, наверное, слишком.. Многие живут оч давно, вот бизнес армян... Надо проверять...
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