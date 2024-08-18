Эти признаки укажут, что машину эксплуатировали агрессивно

Вмятины на кузове, изношенные тормоза, подвеска и шины говорят о том, что владелец авто практиковал агрессивную манеру вождения, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
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