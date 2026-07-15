Происшествия
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Происшествия

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МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 21».

Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации обусловлена необходимостью внесения изменений в Правила подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации и Форму уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г.

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