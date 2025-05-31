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Microsoft откладывает первую портативную консоль Xbox

Microsoft откладывает первую портативную консоль Xbox

Новый отчет о планах Microsoft по выпуску портативной игровой консоли, по всей видимости, указывает на то, что компания откладывает выпуск собственной портативной консоли Xbox, чтобы уделить приоритетное внимание оптимизации Windows 11 для портативных игровых устройств и продукту стороннего производителя Asus под названием «Kennan», как сообщает Windows Central.

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