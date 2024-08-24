Администрация Байдена может увеличить поставки вооружений на Украину для атаки на Курскую область

Американское издание The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщило, что администрация США обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.
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