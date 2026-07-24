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Шварц: «С Маухубом был четкий и прозрачный разговор. Скоро стороны примут решение, куда двигаться дальше»

Шварц: «С Маухубом был четкий и прозрачный разговор. Скоро стороны примут решение, куда двигаться дальше»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о ситуации с нападающим Эль-Мехди Маухубом.

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