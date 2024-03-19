Плавали, не знаем: забытый речной флот и звуковые опыты футуристов

Писатель Алексей Иванов исследует речной флот России, художник Виталий Пушницкий отправляется на необитаемый остров, а театровед Валерий Золотухин пытается расслышать собственные голоса Маяковского и Блока.
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