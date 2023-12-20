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На Челябинскую области обрушился снегопад. Водителей просят оставаться дома

На Челябинскую области обрушился снегопад. Водителей просят оставаться дома

На трассах Южного Урала начались затруднения движения автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время сильный снегопад фиксируется в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах.

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