На Челябинскую области обрушился снегопад. Водителей просят оставаться дома

На трассах Южного Урала начались затруднения движения автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время сильный снегопад фиксируется в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах.
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