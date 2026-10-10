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Экипаж Т-72Б3М поразил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Т-72Б3М поразил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи танков Т-72Б3М 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области.

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