У одной мудрой дамы послушала фразу: «Зрелая женщина - неубиваема». Конечно, ее нельзя воспринимать буквально.
Почему зрелая женщина - неубиваема. И может начать все сначала
Комментарии
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Natali Климова
Ну если женщина станичная, привыкла пахать с детства, то она не возрождается из пепла, поскольку с рождения сильная. Она всегда такая, с 5 лет. И не психологами они работают, а доярками, рельсоукладчицами, штукатурами. И детей сама вырастит, и любого мужика за пояс заткнет.
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13 час.
Анатолий Рябенко
Скоро матриархат возглавит управление на всех уровнях и нахрен пошлёт из управления мужиков, которые на нескончаемых войнах и вооружённых стычках уничтожают свой более лучший генофонд.
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13 час.
Людмила Семенова
Сама такая 😊
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7 час.
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