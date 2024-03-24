Почему зрелая женщина - неубиваема. И может начать все сначала

Natali Климова

Ну если женщина станичная, привыкла пахать с детства, то она не возрождается из пепла, поскольку с рождения сильная. Она всегда такая, с 5 лет. И не психологами они работают, а доярками, рельсоукладчицами, штукатурами. И детей сама вырастит, и любого мужика за пояс заткнет.