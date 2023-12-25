Ирина Винер заявила о поддержке Владимира Путина

Также Путина поддерживают олимпийские чемпионки Максимова и Татарева Агентству городских новостей «Москва» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщило о том, что поддерживает выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента в 2024 году.
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