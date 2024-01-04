Мощные взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области незадолго до полуночи. По вражеским целям был нанесён ракетный удар.
Мощные взрывы в Харькове и области: по вражеским целям нанесён ракетный удар (ВИДЕО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
а
айрат
Они прекрасно бьют и по земле, если ввести координаты!
Ответить
9 час.
Jury Uhov
Однако с этим гораздо лучше справляются калибры и Искандеры, да и герани тоже неплохи.
Ответить
9 час.
а
айрат
Согласен, но этот вариант с ЗРК тоже может пригодится! Вспомним ВОВ, войну 1941-45 года! Когда у наших войск не хватало артиллерийских систем под Москвой и на других фронтах в 1941 годах, в ход пошли зенитки и они с лихвой оправдали себя в уничтожении вражеских танков! А фашисты вообще заменили свои короткоствольные пушечки на танках Т-III , T-IV, которые наши обозвали " окурки" на зенитки Flak 88 мм.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии