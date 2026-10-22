© Shutterstock/FOTODOMИИ станет новым важным игроков на автомобильном рынке, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на стратегическом автомобильном форуме «Для тех, кто рулит».
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