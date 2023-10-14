На Западе хотят раньше приучать детей к цифровым деньгам

Обучение пользованию банковских карт и цифровых финансов должно начинаться у детей как можно раньше, заявили эксперты Национального института бюджетной информации (Nibud) и Rabobank, сообщило 14 октября издание NL Nimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии