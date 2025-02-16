Какой сегодня праздник: 17 февраля

17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Минуло 60 лет с того далёкого 1959 года, когда первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан.
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