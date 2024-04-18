«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд

“Ливерпулю” не удается пройти дальше 1/4 финала в еврокубках второй сезон подряд. Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Аталантой» в Бергамо (1:0), однако уступила итальянцам по сумме двух матчей (1:3) и вылетела из борьбы за кубок Лиги Европы, сообщает Sports.