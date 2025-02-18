Депутат Государственной Думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с призывом осудить атаку на Чернобыльскую атомную электростанцию и инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его возможной причастности к организации этой атаки, пишет РИА Новости.