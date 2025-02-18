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Депутат от Крыма Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС

Депутат от Крыма Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС

Депутат Государственной Думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с призывом осудить атаку на Чернобыльскую атомную электростанцию и инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его возможной причастности к организации этой атаки, пишет РИА Новости.

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