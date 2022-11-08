Оперативная сводка: Наши войска взяли под полный контроль территорию Донецкого аэропорта

Воздушная гавань Донецка перешла под контроль НМ ДНР еще в 2015 году, но украинские боевики продолжали удерживать так называемый «Муравейник» — опорные пункты за взлетно-посадочной полосой.
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