ТАСС: вокалисту группы "Порнофильмы" Котлярову грозит уголовное дело по статье о дискредитации армии

Вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову, который ранее был признан в России иностранным агентом, грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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