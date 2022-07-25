"Спартак" обрадовался словам Черданцева о том, что красно-белые не станут чемпионами РПЛ

Пресс-служба московского "Спартака" в Telegram-канале иронично отреагировала на слова спортивного комментатаора и телеведущего Георгия Черданцева, который заявил, что красно-белые не станут чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.