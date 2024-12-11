Минцифры РФ планирует привлечь в IT-отрасль 700 тысяч разработчиков до 2030 года

В отрасли присутствует дефицит кадров Минцифры РФ собирается привлечь в IT-отрасль порядка 700 тысяч разработчиков до 2030 года, а также отдельно сфокусироваться на специалистах в таких сферах, как робототехника и искусственный интеллект, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.