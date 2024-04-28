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В МЧС назвали безопасное расстояние для установки мангала от строения

В МЧС назвали безопасное расстояние для установки мангала от строения

Безопасным расстоянием для установки мангала от строения является расстояние более 50 м и от насаждений — 30 м, рассказал 28 апреля, в преддверии майских праздников, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

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