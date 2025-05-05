Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) на трассе «Покровск-Константиновка» «сыпется» из-за плохого взаимодействия между частями и низкой концентрации сил.
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