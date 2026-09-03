МЧС предупредило жителей Петербурга о сильных ливнях 4 сентября

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о непогоде в конце первой рабочей недели сентября. Спасатели поделились с горожанами рекомендациями при сильном дожде.
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