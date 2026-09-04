«Я так устал»: депутат из Азии решил стать ближе к россиянам прямо на заседании

Во время парламентского заседания депутат Национального собрания Южной Кореи Сон Ен Гиль, представляющий правящую Демократическую партию «Тобуро», занимался изучением русского языка.
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