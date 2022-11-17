SUSANIN

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Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от невозврата крупного кредита

Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от невозврата крупного кредита

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник кредитно-финансовой организации с государственным участием получил предостережение от органов госбезопасности о недопустимости действий, создающих условий для возбуждения уголовного дело о мошенничестве.

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