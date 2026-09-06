Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на рынок в Энергодаре

Число пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Энергодаре возросло до девяти. Об этом сообщили власти города.
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