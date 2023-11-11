ЕК: стороны конфликта в Газе совершают преступления против мирного населения

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич признал, противоборствующие стороны в конфликте на Ближнем Востоке совершают преступления против гражданского населения, которое должно защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом.
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