⚡️ Директор предприятия «Крымэнерго» Максим Шклярский написал заявление об увольнении Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что к нему неоднократно поступали обоснованные жалобы на работу предприятия «Крымэнерго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым