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⚡️ Директор предприятия «Крымэнерго» Максим Шклярский написал заявление об увольнении Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что к нему неоднократно поступали обоснованные жалобы на работу предприятия «Крымэнерго».

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