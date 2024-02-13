Вся наша жизнь… GTA: фантастические иллюстрации Патрика Брауна

Австралийский иллюстратор Патрик Браун (Patrick Brown) хорошо известен фанатам игры GTA. Он участник всех международных конкурсов, посвященных серии этих игр жанра action-adventure и победитель многих из них.
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