Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия

Замдиректора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Александр Кондратов в ходе заседания аграрного комитета облдумы заявил, что на противопожарные мероприятия в регионе в 2024 году было выделено 205 млн рублей из федерального бюджета.