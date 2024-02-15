Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия

Замдиректора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Александр Кондратов в ходе заседания аграрного комитета облдумы заявил, что на противопожарные мероприятия в регионе в 2024 году было выделено 205 млн рублей из федерального бюджета.
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