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Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия

Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия

Замдиректора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Александр Кондратов в ходе заседания аграрного комитета облдумы заявил, что на противопожарные мероприятия в регионе в 2024 году было выделено 205 млн рублей из федерального бюджета.

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