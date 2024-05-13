OpenAI представила ИИ-модель GPT-4o — она гораздо умнее старых версий и будет дост...

OpenAI представила ИИ-модель GPT-4o — она гораздо умнее старых версий и будет доступна бесплатноOpenAI представила мощную мультимодальную модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o, которая будет внедрена в её решения для разработчиков и потребителей в течение следующих нескольких недель.
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