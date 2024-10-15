Пушилин рассказал о темпах продвижения ВС РФ в направлении Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России сохраняют высокие темпы продвижения в направлении Красноармейска (украинское название Покровск) Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин 15 октября на телеканале «Россия 24».
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