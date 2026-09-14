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Осипов: средняя зарплата в Забайкалье достигла 107 тысяч рублей

Осипов: средняя зарплата в Забайкалье достигла 107 тысяч рублей

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 сентября в своём MAX-канале сообщил: средняя зарплата в регионе за первое полугодие 2026 года достигла 107,5 тысячи рублей, показав рост на 14,1% год к году.

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