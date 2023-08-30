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Федерация баскетбола Кемеровской области-Кузбасс и Региональная федерация баскетбола Липецкой области приняты в члены РФБ

Во вторник состоялось заседание исполкома Российской федерации баскетбола. На заседании было принято решение о вступлении в состав РФБ двух региональных федераций – региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола Кемеровской области-Кузбасс» и региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Региональная федерация баскетбола Липецкой области».

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