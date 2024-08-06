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Регионы России

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Иван-чай может стать сырьем для косметической промышленности

Иван-чай может стать сырьем для косметической промышленности

Новосибирский государственный педагогический университет представил результаты научных исследований, которые доказывают потенциал иван-чая (кипрея узколистного) в качестве сырья для производства косметических средств.

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