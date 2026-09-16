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Калуга-поиск

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Калуге снова обещают супертюрьму: 3000 мест, 2031 год и до 20 млрд рублей трат

Калуге снова обещают супертюрьму: 3000 мест, 2031 год и до 20 млрд рублей трат

В Калуге снова начались разговоры о строительстве новой супертюрьмы. Подробности ситуации рассказали в ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы".

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