На сессии будет рассмотрен законопроект о выезде пензенских депутатов из страны

На официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области опубликован законопроект, который устанавливает процедуру принятия решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации депутатов регионального парламента.
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