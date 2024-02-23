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На сессии будет рассмотрен законопроект о выезде пензенских депутатов из страны

На официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области опубликован законопроект, который устанавливает процедуру принятия решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации депутатов регионального парламента.

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