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Питрәч районының Кощак авылында 98 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны тавыш бирде

Питрәч районының Кощак авылында 98 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны тавыш бирде

Питрәч районының Кощак авылында яшәүче 98 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Рияз Мәхмүтов кызы белән бергә тавыш бирергә килгән.

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