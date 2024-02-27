В США опубликовали обширный свод данных о русской армии

Американские военные решили, что обладают достаточными знаниями, чтобы рассказать о вооружённых силах РоссииРИА Новости стало известно, что в Сети появился 280-страничный документ, где сухопутные войска США рассказывают о вооружённых силах России.
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