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Федор Емельяненко: «Провести интервью на английском? Некомфортно. Американцам иногда нужно слышать русскую речь»

Боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, что не готов полностью проводить интервью на английском языке.

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