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Царьград

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Идет новая эпидемия: врачи бьют тревогу из-за болезни 10 миллионов человек

Идет новая эпидемия: врачи бьют тревогу из-за болезни 10 миллионов человек

В России стремительно распространяется заболевание, которое постепенно уничтожает личность человека.Эксперты заявляют о начале настоящей эпидемии деменции и болезни Альцгеймера, масштабы которой поражают: тревожные симптомы уже фиксируются у миллионов граждан.

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