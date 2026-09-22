"Repeated And Persistent Supply-Side Shocks" Are Here To Stay By Michael Every of Rabobank Chicago Fed President Goolsbee just warned the FOMC can’t ignore repeated and persistent supply-side shocks and must respond in a way that will cause economic hardship.
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