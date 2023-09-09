Bloomberg: участники G20 согласовали упоминание Украины в совместном коммюнике

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Про краину даже и думать забудьте , её больше не будет ни на карте в умах людей , булаву стырили , конституцию приравняли к проституции , выбранные президенты только и делали , что набивали свои карманы и сваливали , предварительно спившись или уйдя в прострацию от наркотиков , народ почти весь выбили как обещали , землю вывозят , зерно вывозят , заводы разрушат , останутся одна две- хатки и одни долги на века . Так ,что кроме России восстанавливать её будет некому , да и РФ никому не даст поселиться на ней ( своей заметьте территории)и уж тем более разместить свои военные базы чужим странам .