Украинские СМИ подсчитали, сколько Порошенко заработал на военных облигациях

МОСКВА, 14 августа, ФедералПресс. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко всего за два месяца стал богаче более чем на 38 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов).
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