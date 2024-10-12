Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Свежие комментарии

  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Чи може за однією адресою бути один особовий рахунок на доставку газу і на ТО газових мереж у багатоквартирному будинку?

Чи може за однією адресою бути один особовий рахунок на доставку газу і на ТО газових мереж у багатоквартирному будинку?

Клієнти Дніпровської філії «Газмережі» цікавляться: «Чи може за однією адресою бути один особовий рахунок на різні послуги: і на доставку газу, і на технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирному будинку?».

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